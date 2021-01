Leedu europarlamendi liiget ähvardab homode sõimamise eest fraktsioonist väljaviskamine

Uspaskich nimetas Facebooki otseülekandes LGBT kogukonna esindajaid „pededeks” ja „ebarditeks”, vahendab Leedu Delfi.

„Tänapäeval on mõnedes riikides ohtlik isegi rääkida, et sa oled tavapärase orientatsiooniga inimene. Ma ei taha, et minu jutte, saateid kommenteeriksid igasugused peded, sest see saade ei ole nende jaoks. Ma räägin pededest, ebarditest, neist, kellel on selline saatus, selline elu, see ei ole nende süü, et neil on selline tung, et nad esitavad meest naiseks riietatuna. Enamik sellistest inimestest ei reklaami ennast, aga need, kes topivad oma riista seeliku alla ja lähevad tänavale, karjuvad, need on peded, ebardid (...),” kuulutas Uspaskich pühapäeval.

„Me olime šokeeritud, kui saime teada meie Euroopa Parlamendi poliitilise fraktsiooni liikme Leedust homofoobsetest avaldustest,” teatas Twitteris Macroni erakonna toetajaid ja liikmeid fraktsioonis Renew Europe ühendav grupp Renaissance. „Me mõistame need avaldused hukka ja palume alustada fraktsioonist väljaheitmise protseduuri. Me toetame LGBTI esindajaid Euroopas.”

Fraktsiooni esimees Dacian Cioloș Rumeeniast saatis eile Uspaskichile e-kirja, milles nõudis selgitust, vahendab AFP.

„Ma pean nõudma, et te võtaksite need põlastusväärsed homofoobsed avaldused tagasi ja vabandaksite nii avalikkuse kui ka oma kolleegide ees Renew Europe’is oma põhjustatud haavumise eest,” kirjutas Cioloș. „Ma ootan seda teilt hiljemalt neljapäeva, 14. jaanuari lõunaks.”

Cioloș lisas, et jätab Renew Europe’i fraktsiooni liikmete otsustada, kas Uspaskichi selgitused ja vabandus on piisavad, et lubada tal fraktsiooni liikmeks jääda.