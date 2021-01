Leedu europarlamendi liige visati homode sõimamise pärast liberaalide fraktsioonist välja

Hääletus fraktsioonis toimus reaktsioonina Uspaskichi Facebooki videos tehtud avaldustele. Uspaskich kasutas selliseid sõnu nagu „ebardid” ja „peded”, vahendab Leedu Delfi.

Renew Europe’i esimees, rumeenlane Dacian Cioloș teatas, et Uspaskichi video sisu on täiesti vastuvõetamatu, läbini vihkamist täis ja sellel on selgelt homofoobne iseloom. Uspaskichi fraktsioonist väljaviskamise poolt oli 72 fraktsiooni liiget, vastu oli kuus ja erapooletuks jäi samuti kuus.

Uspaskichi ei aidanud ka eelmisel nädalal kolleegidele saadetud vabanduskiri.

„Tänapäeval on mõnedes riikides ohtlik isegi rääkida, et sa oled tavapärase orientatsiooniga inimene. Ma ei taha, et minu jutte, saateid kommenteeriksid igasugused peded, sest see saade ei ole nende jaoks. Ma räägin pededest, ebarditest, neist, kellel on selline saatus, selline elu, see ei ole nende süü, et neil on selline tung, et nad esitavad meest naiseks riietatuna. Enamik sellistest inimestest ei reklaami ennast, aga need, kes topivad oma riista seeliku alla ja lähevad tänavale, karjuvad, need on peded, ebardid (...),” teatas Uspaskich oma Facebooki sõnavõtus, millest kõik alguse sai.