Leedu endised riigipead pöördusid koroonakriisi tõttu rahva poole: oleme jubedas statistikas esikohal

„Kallid inimesed, nii pöördusin ma teie poole 30 aastat tagasi 13. jaanuaril, kui relvastatud vaenlane irvitas ja tahtis meie hukkumist. Nüüd on vaenlane nähtamatu, aga tema ohvrid surevad iga päev. (...) Peatugem ja mõelgem järele,” ütles Landsbergis.

„Haiglad on juba ülemäära täis. Arstid peavad valima, keda haigetest esmajärjekorras päästa. 100 000 haiget ja ligi tuhat inimest on surnud. Selles jubedas statistikas oleme me Euroopas esikohal. (...) Seetõttu ütlen ma, peatugem,” lausus Adamkus.

„Need ei ole numbrid. Need on inimeste saatused. Need on meie vanemad, sõbrad, vennad ja õed. Mõnesid me enam päästa ei saa, aga ülejäänuid veel saame. Kehtestatud on tõsised piirangud, aga see on selleks, et me saaksime kiiremini harjunud elu juurde naasta. Seetõttu tuleb neid piiranguid järgida, et hoida ennast ja oma lähedasi,” ütles Grybauskaitė.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

