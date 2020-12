Õhkkond intensiivraviosakonnas on nagu rindehaiglas, kus arstid on väsinud, läbi põlenud ja tohutu vaimse koormuse all, rääkis arst Ričardas Peldžius Leedu ringhäälingule LRT.

„Kas kõik intensiivravipatsiendid surevad? Me loodame endiselt, et saame aidata vähemalt osa neist. Aga ma tean, et kaheksa kümnest minu patsiendist sureb. Ma ei tea ainult, millised,” ütles Peldžius.

Leedu praeguses olukorras ei jõua osa patsiente kunagi intensiivraviosakonda, sõnas arst.