Le Monde: Putin ütles Macronile, et Navalnõi võis end ise mürgitada

Prantsuse ajaleht Le Monde kirjutas anonüümseks jäänud allikatele viidates, et Putin väitis Macronile, et Navalnõi võis end ise teadmata põhjusel Novitšokiga mürgitada, vahendab Moscow Times.

Putin viitas 14. septembri telefonikõnes teadete kohaselt Navalnõile kui „interneti tülitekitajale, kes on haigusi simuleerinud ka varem”.

Venemaa väidab, et Navalnõid ei mürgitatud. Vene uurijad on kurtnud, et Saksamaa, kus Navalnõi on pärast 20. augustil kokkuvarisemist ravil olnud, ei jaganud tõendeid, mille Navalnõi abilised Venemaalt välja viisid.

Navalnõi ise vastas Putinile Instagramis.

„Hea versioon. Ma arvan, et see väärib kõige terasemat uurimist. Keetsin köögis Novitšokki. Rüüpasin vaikselt lennukis välipudelist. Kukkusin koomasse. Enne seda leppisin naise, sõprade ja kolleegidega kokku, et kui tervishoiuministeerium hakkab nõudma, et mind viidaks ravile Saksamaale, ei lubaks nad seda mingil tingimusel teha. Surra Omski haiglas ja sattuda Omski surnukuuri, kus oleks surma põhjusena kindlaks tehtud „elas piisavalt”, oli minu kavala plaani lõppeesmärk. Aga Putin mängis mu üle. Teda niisama lihtsalt alt ei tõmba. Selle tulemusena lamasin ma nagu loll 18 päeva koomas, aga oma eesmärki ei saavutanud. Provokatsioon ei õnnestunud!” kirjutas Navalnõi.