Lavrov: Venemaal on kõik alused arvata, et kogu Navalnõi juhtum on Lääne lavastus

„Nende päringute tulemusena mingit informatsiooni, mis oleks reaalselt näidanud süüdistuste põhjendatust Venemaa juhtkonna aadressil, meile ei esitatud. Kui sa süüdistad, siis tõesta süüd. Aga kui sa ütled: „Ma ei ütle teile midagi, sest see on salajane,” või selle pärast, et patsient ise ei luba, tähendab see, et meil on kõik alused arvata, et see on lavastus,” ütles Lavrov ühisel pressikonverentsil Rootsi välisministri Ann Lindega, kes viibib visiidil Moskvas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) eesistujana, vahendab RIA Novosti.

Sellega seoses ootab Venemaa Lavrovi sõnul Rootsilt läbipaistvust Venemaale Navalnõi kohta andmete edastamisel.

„Me ootame Rootsi kolleegidelt selles küsimuses läbipaistvust ja ausust,” ütles Lavrov.