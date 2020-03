Lavrov: Venemaa ei saa lõpetada võitlust terrorismi vastu Süürias EL-i pagulasprobleemi lahendamiseks

Oma avasõnas avaldas Lavrov lootust, et Euroopa Liit ei keskenduks Süüriast rääkides ainult ebaseadusliku sisserände probleemile, vahendab Yle Uutiset.

„Loodame, et nad ei unusta ka terrorismi ohtu, mis on Lähis-Idas ja Idlibi piirkonnas kasvamas,” ütles Lavrov.

Yle küsis Lavrovilt, kas Venemaa võiks oma sõjategevust Süürias tagasi tõmmata, et põgenikega seotud olukorda rahustada.

Lavrov tahtis meelde tuletada, et esimene pagulaskriis Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas algas juba 2011. aastal.

„Pärast seda on Ühendriigid pommitanud Liibüat ja viinud sealt seaduslikkust ja sinna on tekkinud must auk, läbi mille kulgeb lõunasse relvi, narkootikume ja inimkaubandust ning põhja sisserändajaid,” ütles Lavrov.

„Kui lääs tahtis jõuliselt Gaddafit võimult kukutada, ei kõhelnud ta koostööst tumedate jõudude ja terroristidega. Sama skeem kordub Süürias, kus lääs on teinud koostööd kahtlaste organisatsioonide ja terroriorganisatsioonidega,” lisas Lavrov.

Seetõttu paigutas Venemaa Lavrovi sõnul 2015. aastal Süüria valitsuse palvel Süüriasse oma vägesid.

Lavrov kinnitas, et mõistab, kui tõsine probleem ebaseaduslik sisseränne Euroopa Liidu jaoks on.