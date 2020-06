Lavrov: Valgevene asub koos Venemaaga „ajaloolist tõde” kaitsma

"Oleme oma Valgevene sõpradega ühel meelel, et meie ühine eesmärk on nende sündmuste kohta tõe säilitamine ja selle kaitsmine. Me rõhutasime, et ükski katse ajalugu ümber kirjutada, nõukogude sõdalaste mälestusmärke hävitada ega uusnatsismi taaselustada, ei saa kustutada mälestust sellest pühast päevast ja Punaarmee sõdurite, sissivõitlejate ja kodumaiste töötajate kangelaslikest tegudest, mis päästsid tsivilisatsiooni pruuni katku terrorist," ütles Lavrov.

Vene välisminister õnnitles Valgevene elanikke ühtlasi natsi-Saksamaa hävitamise 75. aastapäeval.

Venemaa tippdiplomaadi sõnul kinnitas Valgevene president Aleksandr Lukašenko Venemaa presidendi Vladimir Putini kutsel oma osalemist eelseisval võidupüha paraadil Punasel väljakul.

Venemaa lükkas koroonaviiruse pandeemia tõttu oma 9. mail Moskva Punasel väljakul traditsiooniliselt peetava sõjaväeparaadi hilisemale kuupäevale - 24. juunile.

Just tol päeval 1945. aastal toimus Punasel väljakul paraad, millega tähistati võitu natsi-Saksamaa üle.