Lavrov ütles, et Venemaa on valmis suhete katkestamiseks Euroopa Liiduga

Tuntud propagandist ning tele- ja raadiosaatejuht Vladimir Solovjov esitas Lavrovile küsimuse: „Kas me läheme [suhete] katkestamisele Euroopa Liiduga?”

„Lähtume sellest, et me oleme valmis,” vastas Lavrov. „Juhul, kui me veel näeme (nagu juba oleme tundnud korduvalt), et mingites valdkondades pannakse peale sanktsioonid, mis kujutavad endast riski meie majandusele, sealhulgas kõige tundlikumates sfäärides. Me ei taha maailma elust isoleeruda, aga selleks peab valmis olema. Tahad rahu, valmistu sõjaks.”