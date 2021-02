Lavrov ütles, et Venemaa on valmis suhete katkestamiseks Euroopa Liiduga. Kreml süüdistas meediat mõtte moonutamises

Tuntud propagandist ning tele- ja raadiosaatejuht Vladimir Solovjov esitas Lavrovile küsimuse: „Kas me läheme [suhete] katkestamisele Euroopa Liiduga?”

„Lähtume sellest, et me oleme valmis,” vastas Lavrov. „Juhul, kui me veel näeme (nagu juba oleme tundnud korduvalt), et mingites valdkondades pannakse peale sanktsioonid, mis kujutavad endast riski meie majandusele, sealhulgas kõige tundlikumates sfäärides. Me ei taha maailma elust isoleeruda, aga selleks peab valmis olema. Tahad rahu, valmistu sõjaks.”

Uudist kommenteeris Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, kes süüdistas meediat Lavrovi sõnade kontekstist väljarebimises.

„Massiteabevahendid annavad seda sensatsioonilist pealkirja pannes ilma kontekstita ja see on massiteabevahendite suur viga, see on viga, mis nimelt muudab mõtet. Mõte ju seisneb just selles, et me ei taha seda, me tahame Euroopa Liiduga suhteid arendada, aga kui Euroopa Liit läheb sellele teele, siis jah, me oleme valmis,” seletas Peskov.

Peskovi sõnul rääkis Lavrov just sellest, aga ajakirjanikud „moonutasid mõtet, moonutasid ja panid selle sensatsioonilise pealkirja sellisel kujul, et Venemaa hakkaks nagu ise algatama suhete katkestamist Euroopa Liiduga”.

Venemaa välisministeerium täpsustas, et Venemaa toetab häälestatust suhete katkestamisele Euroopa Liiduga juhul, kui sellele sammule läheb välja Brüssel, samas kutsub aga Euroopa Liitu võrdõiguslikule ja vastastikku lugupidavale koostööle.

„Me oleme valmis suhete katkestamiseks, kui see toimub EL-i algatusel,” teatas välisministeerium. „Omalt poolt kutsume järjekindlalt euroliitlasi võrdõiguslikule ja vastastikku lugupidavale koostööle, millest Sergei Lavrov just rääkis.”