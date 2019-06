Lavrov: USA uskus Krimmi referendumi tulemusi, aga tahtis „moepärast” uut rahvahääletust

„Tuletame meelde sanktsioone, mida motiveeritakse ja selgitatakse Krimmiga, unustades, et krimlased hääletasid täiesti vabalt,” ütles Lavrov. „2014. aasta aprillis rääkis sellest mulle USA välisminister John Kerry: „Kõik on selge. Kõik läks nii, nagu tahtis Krimmi rahvas. Aga moepärast viige läbi veel üks referendum.” Venemaa lükkas selle ettepaneku tagasi. „Millise paragrahvi järgi? Kui teile on kõik selge, miks ajada inimesi mingile hääletusele? Ma loodan, et John minu peale ei solvu. Ka tema avaldas oma memuaarides mõningaid saladusi meie omavahelistest vestlustest,” lausus Lavrov.

Referendum Krimmi Venemaaga liitumise üle toimus 2014. aasta märtsis ja Venemaa andmetel hääletas 96% osalenutest Venemaaga liitumise poolt. Rahvusvaheliselt referendumi tulemusi ei tunnustata.