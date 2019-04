Lavrov: USA ei ole enam võimeline majanduses ausalt konkureerima

„No ja kindlasti ka teistes valdkondades, mis ei ole seotud desarmeerimise ja massihävitusrelvade leviku piiramisega, toimub rahvusvahelise õigusliku baasi lammutamine... On arusaadav, et kui võtta puhtalt majanduslikult, siis jah, Ühendriigid on endiselt juhtiv riik, aga tema suhteline roll kahaneb, tormiliselt kasvab Hiina, India ja terve rea teiste riikide ja regioonide majandus. Ja USA majandus, nagu me täheldame viimased paar-kolm aastat, ei ole enam ausalt konkureerimiseks võimeline,” lausus Lavrov kohtumisel diplomaatiaakadeemia tudengite ja õppejõududega, vahendab RIA Novosti.

Lavrov lisas, et praegu määravad Washingtoni tegevust rahvusvahelistes majandussuhetes ebaausa konkurentsi meetodid. Lavrovi sõnul õõnestab USA Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) põhimõtteid.

Lavrov rõhutas, et USA on sunnitud kasutama ühepoolseid ja eksterritoriaalseid sanktsioone ja ei pea kaubandussõdu mitte ainult iseseisvat poliitikat ajavate riikide, vaid ka lähimate liitlaste vastu.