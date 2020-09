Lavrov: radikaalset tegevust Valgevenes ässitab umbes 200 Ukrainas treenitud ekstremisti

„On kinnitatud tõendeid, et seda tegevust viiakse läbi Ukraina territooriumilt. Seal on nii Stepan Bandera Kolmhark kui S14, on Rahvuskorpus, on Paremsektor. Kõik need struktuurid tegelevad aktiivselt radikaalse tegevuse provotseerimisega Minskis ja teistes Valgevene linnades, finantseerides vastavaid üritusi, ässitades neid, keda peavad perspektiivseteks ekstremistlikeks liidriteks, selleks, et nad kaasaksid jõuelemente sellesse, mis toimub demonstratsioonide käigus Valgevene pealinnas,” lausus Lavrov, vahendab Interfax.

„Ukrainas on selliste ekstremistide ettevalmistuslaagrid, meie andmetel Volõõnia oblastis, Dnipropetrovski oblastis ja me arutasime seda täna. Ma olen kindel, et meie eriteenistused peavad sellega tõsisemalt tegelema, nad on üksteisega kontaktis. Meie hinnangul viibib praegu Valgevenes umbes 200 Ukraina territooriumil treenitud ekstremisti,” kuulutas Lavrov.