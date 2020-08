Lavrov: olukord Valgevenes on normaliseerumas, riigi põhiseaduse muutmine on paljulubav idee

„Valgevene rahvas otsustab ise, kuidas sellest olukorrast väljuda,” ütles Lavrov. „On selged märgid olukorra normaliseerumisest ja see on väga oluline. Samal ajal tean, et kõigile ei meeldi Valgevene sündmuste praegune normaalne ja rahumeelne kulgemine. Leidub neid, kes tahaksid muuta olukord vägivaldseks, provotseerida verevalamist, et korduks Ukraina stsenaarium.”

Lavrovi sõnul on Valgevenes julgustavaid märke ühiskondlikust dialoogist ning Venemaa ei hakka Aljaksandr Lukašenka valitsusele selles osas näpunäiteid andma. „Lähtume sellest, et pole vaja mingeid retsepte välja kirjutada. President Lukašenka on kohtumistel töökollektiividega korduvalt teinud ettepanekuid dialoogi pidamiseks ja mis kõige olulisem, põhiseadusreformi teemaliseks dialoogiks. Just see tee on meie arvates väga perspektiivikas.”