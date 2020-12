Lavrov: meie Lääne partneritel puuduvad igasugused eetikanormid

„Kõiki neid uudiseid on naljakas lugeda, aga maneer, millega neid uudiseid esitatakse, räägib ainult ühest: meie Lääne partneritel puuduvad igasugused eetikanormid, puuduvad oskused normaalseks tehnoloogiliseks tööks ja neil ei ole soovi täita rahvusvahelisi õigusnorme, kui jutt käib faktide kindlaks tegemisest,” lausus Lavrov pressikonverentsil Horvaatia pealinnas Zagrebis, vahendab RIA Novosti.

Lavrovi sõnul on Moskva juba harjunud, et USA ja teised lääneriigid avaldavad meedias lihtsalt järjekordsed süüdistused Venemaa aadressil, „olgu siis häkkerid või mingi sensatsiooni Navalnõi kahe- või isegi kolmekordsest mürgitamisest”.

„Loogika on siin selline: kui me avaldasime näiteks uued faktid, mida avastasid Saksa eriteenistused Navalnõi mürgitamise kohta ja Moskva vaikib juba kaks päeva. Kui juba vaikib, tähendab on süüdi. Sellise lähenemise kahjulikkus on minu arvates ilmselge igale süüdivale inimesele,” ütles Lavrov.