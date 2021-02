Lavrov: Läänes valitseb Navalnõiga seoses mõõtmatu hüsteerika

„Mis puudutab Venemaal toimuvate sündmuste kajastamist, mitte ainult seoses Navalnõiga, vaid üldse kõige, mis meil ka ei toimuks, siis Läänes kajastatakse küllaltki spetsiifiliselt, ma ütleksin ühekülgselt,” lausus Lavrov pressikonverentsil Moskvas, vahendab Interfax.

„Hüsteerika, mida me oleme kuulnud seoses kohtuprotsessiga Navalnõi asjas, see on loomulikult mõõtmatu. Ja absoluutselt varjatakse avalikkuse eest, et need seadused, mis on olemas Läänes demonstratsioonide, miitingute ja erinevate protestide läbiviimiseks, on märksa karmimad, kui Vene Föderatsioonis,” ütles Lavrov.

„Politseil on Läänes õigus lõpp teha igasugusele kogunemisele, mis ei ole kooskõlastatud, millest ei ole teavitatud ja mis teavitamise korral rikuvad võimudega kooskõlastatud läbiviimise korda,” jätkas Lavrov.

Lavrov teatas, et kui USA-s, Saksamaal või Prantsusmaal lähevad meeleavaldajad sõiduteele ja takistavad ühistranspordi normaalset funktsioneerimist, ähvardavad neid mitu aastat vanglat, mitmetuhandeeurone trahv ja muud karistused.

„Ja politsei tegeleb nendega märksa karmimalt, kui on meie õiguskaitseorganite tegevus ebaseaduslikest aktsioonidest osavõtjate suhtes,” ütles Lavrov.