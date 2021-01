„Me näeme, kuidas nüüd haarati kinni eilsest uudisest Navalnõi Vene Föderatsiooni naasmise kohta, lausa on tunda, millise rõõmuga kommenteeritakse, nagu läbi kopeerpaberi. Rõõmuga, sest see laseb kõige järgi otsustades Lääne poliitikutel mõelda, et nad saavad nii juhtida tähelepanu kõrvale kõige sügavamalt kriisilt, millesse on sattunud liberaalne arengumudel,” lausus Lavrov täna oma iga-aastasel suurel pressikonverentsil Moskvas, vahendab Interfax.

Liitu