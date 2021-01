Lavrov: Lääne reaktsioon Navalnõi vahistamisele on mõeldud tähelepanu kõrvalejuhtimiseks liberaalse arengumudeli kriisilt

„Me näeme, kuidas nüüd haarati kinni eilsest uudisest Navalnõi Vene Föderatsiooni naasmise kohta, lausa on tunda, millise rõõmuga kommenteeritakse, nagu läbi kopeerpaberi. Rõõmuga, sest see laseb kõige järgi otsustades Lääne poliitikutel mõelda, et nad saavad nii juhtida tähelepanu kõrvale kõige sügavamalt kriisilt, millesse on sattunud liberaalne arengumudel,” lausus Lavrov täna oma iga-aastasel suurel pressikonverentsil Moskvas, vahendab Interfax.

Lavrov leiab, et intsident Navalnõiga omandas kunstlikult välispoliitilise kõlapinna. „Navalnõi juhtum omandas välispoliitilise kõlapinna kunstlikult, ma ütleksin, ja täiesti õigustamatult,” ütles Lavrov, vahendab TASS.

Lavrovi sõnul ei ole Venemaal alust kriminaaljuurdluse alustamiseks Navalnõi väidetava mürgitamiskatse kohta.

Lavrov teatas, et Moskva ei ole saanud Läänest tõendeid, mis kinnitaksid paljasõnalisi süüdistusi Venemaa aadressil.

Lavrov tuletas meelde Venemaa süüdistamist sekkumises USA valimistesse, Skripalide juhtumit, Malaysia reisilennuki allatulistamist ja ka Navalnõi juhtumit.

„Kõigil juhtudel, mida ma mainisin, ja ka teistel juhtudel, kus meid süüdistatakse milleski konkreetses, ei ole me kordagi saanud tõendeid, mis kinnitaksid neid paljasõnalisi süüdistusi. Me oleme kuulnud ainult üht: „highly likely”, „mitte kellelgi teisel ei ole motiive” või „ainult teil on sellised võimalused ja seetõttu olete teie süüdi ja meil ei ole vaja midagi tõestada”. Lihtsalt ei anta fakte, millega üldiselt viisakad inimesed alati põhjendavad oma arutelusid,” ütles Lavrov.

Lavrov rõhutas, et Venemaa püüab rahvusvahelisel areenil maksimaalselt konstruktiivselt tegutseda.

„Me oleme veendunud, et ei ole vaja teineteist sõimata, vabandage mind sellise žargooni eest, vaid istuda läbirääkimiste laua taha ja arutada kõiki olemasolevaid pretensioone. Me oleme selleks alati valmis olnud,” lausus Lavrov.

„Me oleme endiselt huvitatud sellest, et lahendada igasugused probleemid dialoogi teel, aga lõhkuda suletud ukse taga, mida Lääs üksmeelselt lukus ja riivis hoiab, on meie jaoks juba nagu, teate, allpool väärikust. Seetõttu teie valitsused mõistavad hästi ja teavad hästi kõiki meie ettepanekuid, alates dialoogist strateegiliste ründerelvade üle ja üldse relvastuskontrolli ja leviku piiramise probleemide üle ning lõpetades dialoogiga, mide me oleme pakkunud palju kordi küberjulgeoleku üle, relvade kosmosesse mitteviimise probleemide üle,” ütles Lavrov.