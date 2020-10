Lavrov ähvardas, et Venemaa lõpetab Euroopa Liiduga suhtlemise

„Need inimesed, kes vastutavad Läänes välispoliitika eest ega mõista vastastikku lugupidava jutu tähtsust, tõenäoliselt peame me mingil ajal lihtsalt lõpetama nendega suhtlemise, seda enam, et Ursula von der Leyen teatab, et praeguste Vene võimudega geopoliitiline partnerlus ei õnnestu. Olgu siis nii, kui nad seda tahavad,” lausus Lavrov, vahendab Interfax.

Lavrovi sõnul käitub Euroopa Liit Vene opositsionääri Aleksei Navalnõi mürgitamise asjus sündsusetult. Lavrov ütles, et ta esitas eile vestluses Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrelliga Venemaa seisukoha kujunenud olukorra kohta ja nimetas Euroopa Liidu suhtumist Venemaasse üleolevaks. Moskvas tahetakse Lavrovi sõnul teada saada, „kas saab üldse Euroopa Liiduga praegustes tingimustes mingit äri ajada”, ning Venemaal on aeg lõpetada Euroopa partneritele orienteerumine, „enese samade mõõdupuudega mõõtmine” ja nende hinnangute poole vaatamine.