Lätist kandideerib europarlamenti Saksa parempopulistist Bundestagi liige

Läti Keskerakonna veebilehel on foto Herdtist ja erakonna liikmest Aigars Bitānist, mis on väidetavalt tehtud veebruaris kristlikul palvehommikusöögil USA presidendi Donald Trumpiga.

Herdt seletab, miks osaleb valimistel Lätis, sotsiaalmeedias.

„Minult paluti abi ja ma teen, mis suudan, et aidata seda väikest konservatiivset kristlikku parteid,” kirjutab Herdt. „Minu eesmärk on panna kaalule hea maine, mis meil sakslastel Lätis (ja Baltikumis üldiselt) on ja näha oma Läti kolleege tegemas koostööd meie AfD sõpradega Brüsselis ja Strasbourg’is!”

Oma ajajoonele postitatud teises videos võib aga Herdti näha rääkimas Lätist sorvas vene keeles ja kuulutamas vajadust „kaitsta Euroopa tsivilisatsiooni” sisserändajate sissevoolu eest. Herdt kutsub selles videos Lätit üles mitte ühinema ÜRO rändeleppega.

2018. aastal osales Herdt okupeeritud Krimmis Jalta majandusfoorumil, kuigi eraviisiliselt, mitte Bundestagi ega AfD esindajana. Seal väljendas ta lootust, et Venemaa-vastased sanktsioonid tühistatakse.

Ühel venekeelsel veebilehel läks ta kaugemalegi: „Ma arvan, et Krimm oli lihtsalt ettekääne sanktsioonide kehtestamiseks Venemaale. Kui ei oleks Krimmi, leitaks teine ettekääne. Krimm on poliitiline projekt, nagu mina seda näen. Niipea, kui me selle küsimuse poliitiliselt lahendame või suuname Venemaale õige vektori, saab „Krimmi küsimus” iseenesest vastuse.”