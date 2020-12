Lätis vahistati Vene propagandaruupori Baltnews töötajad ja aktivist Vladimir Linderman

Läbiotsimisest ja Lindermani vahistamisest teatas erakond Läti Vene Liit (RSL), mille andmetel viidi Lindermani juurest minema arvuti, telefon, andmekandjad ja pangakaardid, vahendab Läti Delfi.

Ajakirjanik Alla Berezovskaja teatas Facebookis, et eile vahistati ka ajakirjanikud Andrei Solopenko ja Andrei Jakovlev, kes töötavad Baltnewsi heaks. Õhtul saabusid korrakaitsjad ka Berezovskaja juurde. Pärast küsitlemist lasti Solopenko ja Jakovlev vabadusse, teatas poliitaktivist Aleksandr Gaponenko.

Agentuuri Baltnews juht Andrei Starikov ütles intervjuus Venemaa teisele propagandakanalile Sputnik, et Baltnewsi ja Sputnik Latvija töötajatele on esitatud süüdistused Euroopa Liidu sanktsioonirežiimi rikkumises.

Venemaa välisministeerium mõistis Läti võimude tegevuse teravalt hukka.

„Hindame Läti Riikliku Julgeoleku Teenistuse 3. detsembril ette võetud agressiivset tegevust Sputniku Riia büroo töötajate ja venekeelsete ajekirjanike vastu demokraatliku ühiskonna aluste – meedia- ja arvamusvabaduse - jalge alla tallumise karjuvaks näiteks. Tuletame meelde, et ajakirjanike vastu on läbi viidud vahistamised, ülekuulamised ja läbiotsimised, esitatud on kriminaalsüüdistused,” öeldakse Venemaa välisministeeriumi avalduses.

Venemaa välisministeerium teatas, et samal ajal toimus arveteõiendamine informatsiooniagentuuri Baltnews venekeelsete ajakirjanikega ja Läti ühiskonnategelastega.

„Kõik see on tõeline karistusaktsioon, mis ei jäta mingeid kahtlusi fabritseeritud süüdistuste russofoobses alltekstis. Küsimus tõstatatakse OSCE välisministrite nõukogus,” teatas Venemaa välisministeerium.