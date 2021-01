Lätis tuvastati koroona rekordhulgal testituist

Ööpäevaga analüüsiti 3960 testi, millest oli positiivseid 18% (suurim arv oli seni 16,5% 25. detsembril). Ööpäevane nakatumisrekord on 1861, mis on pärit eilsest. Täna lisandus 711 nakatunut, vahendab Läti Delfi.

Hospitaliseeriti 108 patsienti (neist üks viidi üle). Haiglates on praegu 1066 koroonahaiget, mis on kogu pandeemia aja kõrgeim näitaja. Omakorda 62 inimest on raskes seisundis.

Ööpäeva jooksul suri üheksa inimest. Viis inimest suri vanusegrupis 70–80 aastat, kaks vanusegrupis 80–90 aastat ja veel kaks vanusegrupis 95-100 aastat, märkis terviseamet.

Lätis on COVID-19-ga nakatunud kokku 41 615 inimest.