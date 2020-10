Lätis tuli juurde 89 uut COVID-19 nakatunut: haiglaravil 52 inimest

Viimase ööpäevaga kinnitati 89 uut koroonaviirusega nakatumise juhtumit ja hospidaliseeriti kaheksa patsienti, teatas sealne Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (SPKC).

Tänase seisuga on Lätis koroonaviirus diagnoositud 2596 inimesel, mida on 577 võrra rohkem kui nädala eest. Aktiivseid juhtumeid on 1274, mida on 562 võrra enam kui nädal tagasi, vahendab Läti Delfi.

Tervishoiuteenistuse teatel on praegu haiglas 52 COVID-19 patsienti, kellest 47 seisund on raskuselt keskmine ja viie seisund raske. Vaid nädal tagasi oli Lätis haiglaravil kokku 24 koroonapositiivset inimest.

Alates 7. oktoobrist on Lätis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ühistranspordis maski kandmine valitsuse otsusega kohustuslik. Läti Delfi teatel toimuvad Riias kontrollreidid ja kui reisijal maski ei ole, riskib ta transpordivahendist väljaviskamisega. Vastava otsuse võttis vastu linnapea Mārtiņš Staķise kokku kutsutud Riia tsiviilkaitsekomisjon. Reeglite järgi tuleb kanda just maski - salli või rätiga nagu varem enam läbi ajada ei tohi.