Lätis tuli juurde 27, Soomes 58 koroonaviirusesse haigestunut

Ööpäeva jooksul jättis koroonaviiruse tõttu elu kolm inimest, millega surmajuhtumite koguarv kasvas 297-ni, teatas Soome terviseamet täna hommikul.

Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses 120 inimest, kellest 30 on intensiivravil.

Lätis analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 1946 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 27 osutusid positiivseks, teatas Läti nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Tõus uute nakatunute arvus on seotud nakkuskolde avastamisega Marsani sotsiaalkeskuses, kus on viimase seisuga positiivse proovi andnud vähemalt 17 inimest.

Kokku on COVID-19 Lätis diagnoositud 997 inimesel, kellest 19 on jätnud oma elu. Haiglaravi vajab Lätis 25 COVID-19 patsienti, kellest kolm on intensiivravil.