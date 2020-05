Lätis tuli juurde 16, Soomes 31 koroonaviirusesse haigestunut

Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses 104 inimest, kellest 21 on intensiivravil. Viiruse tagajärjel on elu jätnud 306 inimest, teatas Soome terviseamet laupäeval.

Lätis analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 1480 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 16 osutusid positiivseks, teatas Läti nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Kokku on COVID-19 Lätis diagnoositud 1046 inimesel, kellest 22 on jätnud oma elu. Haiglaravi vajab Lätis 24 COVID-19 patsienti, kellest kaks on intensiivravil.

Leedus tuvastati viimase 24 tunni jooksul 12 uut koroonaviirusesse nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv kasvas 1616-ni. Kokku analüüsiti ööpäevaga 5839 esmast viirusetesti.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Leedus jätnud 63 inimest.