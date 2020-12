Lätis trahvitakse umbes sadat koroonapiirangute vastasel meeleavaldusel osalenut

Ruksi sõnul on politseil palju videomaterjali, mille alusel saab meeleavaldusel osalenud tuvastada. Neid ähvardab trahv kehtestatud piirangute rikkumise eest. Ruksi sõnul tuleb administratiivmenetlust alustada kolme päeva jooksul ja selle aja möödudes saab ka selgeks, kui palju inimesi trahvi saab, vahendab LSM.

„Need ei ole vabadusvõitlejad. Need on jämedad rikkujad, kes ei teadvusta tagajärgi. Me toetame sõnavabadust ja inimõigusi. Aga kui see läheb üle piiri, kui ei järgita valitsuse kehtestatud piiranguid, on politsei karm,” ütles Ruks.

Trahvitud on 31 autojuhti, kes meeleavaldusel osalesid. 13 võeti vastutusele helisignaali väärkasutamise eest. Kaalutakse ka kriminaalmenetluse algatamist liiklust reguleerinud politseinikule otsasõitmise eest.

Keskkonnakaitseklubi presidendi korraldatud protestiaktsioon Riia 11. Novembri kaldapealsel möödus erinevate rikkumiste tähe all: osales kümme korda rohkem rahvast, kui korraldajad lubasid ja suur osa kogunenutest ei kandnud maski.

