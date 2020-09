Lätis tapeti jõhkralt tuntud advokaat

Juhtunu teeb tähelepanuväärseks tõsiasi, et Rebenoksi ei tapetud tulirelvaga, vaid "jõhkrat füüsilist vägivalda" kasutades. Tapmine leidis aset mehe kodus, vahendab Läti Delfi.

Tema lähedased näevad tapmise taga poliitilisi ja majanduslikke motiive. Advokaat Martinš Kriekis, kes oli Rebenoks kolleeg, säutsus täna hommikul oma Twitteri kontol, et paneb välja 20 000 eurose vaevatasu inimesele, kes aitab leida mõrva toimepanija ning ennekõike selle poliitilise tellija.

Läti politsei pressiesindaja Gita Gžibovska ütles Delfile, et seoses juhtunuga on alustatud kriminaalmenetlust ning tapmise asjaolude väljaselgitamiseks kasutatakse suuri politseiressursse. Tema sõnul on kaalumisel mitu versiooni, kuid uurimise huvides ei saa neist veel täpsemalt rääkida.

Läti siseminister Sandis Girgens ütles LETA-le, et Rebenoksi mõrv on pälvinud kogu politsei tähelepanu. "On oluline, et 90-ndate kuritegelikud meetodid Lätti ei naaseks," rõhutas minister.

Tema sõnul töötas politsei terve öö intensiivses režiimis ja teeb seda jätkuvalt. Ta toonitas, et juhtumi kiire lahendamine on politsei kohustus ja samal ajal ka selle professionaalsuse proovilepanek.

Tapmine leidis aset pelgalt kaks päeva enne seda, kui teisipäeval tuleb kokku ettevõtte Olainfarm aktsionäride koosolek, mille tulemusel võib ettevõttes seoses selle omaniku Valerija Maligina surmaga võim vahetuda.

40-aastane Rebenoks, kes oli varem Olainfarmi juhatuse esimees, esindas käimasolevates vaidlustes ühe pärija huve. Vaidlus pärijate vahel on tuline ning osa ettevõtte varadest on liigutatud ka Eestisse.

Juba mullu kevadel, kui Rebenoks oli veel Olainfarmi juhatuses, palus ta politseilt abi seoses talle laekuvate tapmisähvardustega.

Rebenoks juhtis 2008. aastast saadik advokaadibürood Rebenoks & Wilders. Varem töötas ka endise majandusministri Ralf Nemiro nõunikuna ja Riia vabasadama aseesimehena, ent pidi poliitilise vastasseisu tõttu neist ametitest lahkuma.

Tegemist on juba teise suurt avalikku tähelepanu pälviva tapmisega Lätis viimase kahe aasta jooksul. 2018. aasta 30. mail lasti Riias Mežaparki rajoonis maha pankrotihaldur Martinš Bunkus.