Lätis suri noorimana Covid-19-sse 34-aastane naine

Covid-19 puhang tuvastati Talsi lastekaitsekohtus 29. septembril. Haigestus neli töötajat, kelle hulgas oli ka Liene Liepa. Keegi neist ei olnud viimasel ajal välismaal käinud. Hoone suleti kohe külastajatele ja kõik kontaktsed jäid karantiini. Rohkem juhtumeid seal ei tuvastatud, vahendab Läti Delfi.

„Ta tuli töölt koju ja tundis end halvasti. Oli palavik,” meenutas Kalvis Liepa. Covid-19 test osutus positiivseks, perearst kirjutas välja ravimeid ja käskis end kodus ravida. Naise seisund läks aga üha halvemaks.

4. oktoobril viidi Liene Ventspilsi haiglasse. Mõne päeva pärast hakkas tal veidi parem ja lähedased planeerisid juba, kuidas ta koju viia. Paranemine jäi aga lühiajaliseks ja varsti tuli Liene hingamisaparaadi külge ühendada.

11. oktoobril viidi Liene Riiga, sest viirus oli kahjustanud pea kogu kopsude pinda. Järgmisel hommikul pärast üleviimist Riiga teatati perekonnale, et Covid-19-sse suri Liene 69-aastane isa Imants. Liene oli äärmiselt raskes seisundis ja nakkushaiguste keskuse arstid ei suutnud ka tema elu päästa. Mingeid tõsiseid kroonilisi haigusi tal varem ei olnud.

„Inimesed ei usu seda. Arvavad, et maailma suurriigid on välja mõelnud mingi majandusliku vapustuse,” ütles Kalvis Liepa. „Ausalt öeldes olen ma ise kogu elu sporti teinud, varem naersin, kui keegi seltskonnas köhis. Keegi tuttavatest ei uskunud. (...) Mind vihastab, kui inimesed Facebooki kommentaarides ilguvad. Kirjutavad, et minu pere sai palju raha selle eest, et õest sai Covid-19 kõige noorem ohver. Ma ei ole midagi saanud. Aga keri hiirega allapoole ja ole vait, kui näed kaastundeavaldusi.”

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!