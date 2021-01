Lätis suri nädalaga 169 koroonahaiget

Viimase nädala jooksul jättis Lätis kokku elu 169 koroonaviirusega patsienti, millega surmajuhtumite koguarv kasvas 849-ni, teatas Läti Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (SPKC).

Viirusele vandus ööpäeva jooksul alla üks 25-30 aastane, üks 40-45-aastane, neli 50-60-aastast, üheksa 60-70-aastast, seitse 70-80-aastast, veel seitse 80-90-aastast ja kaks 90-95-aastast inimest. Ööpäevane surmajuhtumite rekordarv pärineb 27. detsembrist, kui teatati 44 koroonasurma lisandumisest. Tänane näitaja oli halvemuselt neljas.

Ametliku seisuga on Lätis koroonaviirus diagnoositud kokku 49 568 inimesel, mida on 6450 võrra rohkem kui nädala eest. Ööpäevaga tuvastati 616 uut nakatunut, vahendab Läti Delfi.

Tervishoiuameti (NVD) teatel on haiglaravil 1147 COVID-19 patsienti, kellest 68 seisund on raske. Ööpäeva jooksul hospidaliseeriti 80 nakatnut.

Jätkuvalt valmistab muret ka see, et ööpäevaga tehtud 6363 testist olid positiivsed 9.7%. Tervishoiuekspertide sõnul tähendab selle näitaja tõusmine juba üle 3%, et viirus levib kontrollimatult.