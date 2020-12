Lätis suri koroonaviiruse tõttu rekordarv inimesi - 44

Viimase nädala jooksul on Lätis elu jätnud kokku 120 koroonaviirusega patsienti, millega surmajuhtumite koguarv on kasvanud 559-ni, teatas Läti Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (SPKC).

Ööpäeval jooksul suri 44 inimest, mis on kogu pandeemia aja kõrgeim näitaja. Viirusele vandus alla üks inimene vanusegrupis 35-40, kolm vanusegrupis 50-60, kuus vanusegrupis 60-70, kümme vanusegrupis 70-80, kaksteist vanusegrupis 80-90, kolm vanusegrupis 90-95 ja üks vanusegrupis 100-105. Varasem rekordarv pärines teisipäevast, 16. detsembrist, kui teatati 25 koroonasurma lisandumisest ööpäeva jooksul.

Tänase seisuga on Lätis koroonaviirus diagnoositud kokku 36 330 inimesel, mida on 5390 võrra rohkem kui nädala eest. Ööpäevaga tuvastati 511 uut nakatunut, vahendab Läti Delfi.

Tervishoiuameti (NVD) teatel on ka haiglaravil rekordarv ehk 1010 COVID-19 patsienti, kellest 954 seisund on raskuselt keskmine ja 56 seisund raske. Ööpäeva jooksul hospidaliseeriti 79 patsienti. Vaid nädal tagasi oli Lätis haiglaravil kokku 903 koroonaviiruse kandjat ehk 107 inimest vähem.

Omakorda muret valmistab see, et ööpäevaga tehtud 5054 testist olid positiivsed 10.1%. Tervishoiuekspertide sõnul tähendab selle näitaja tõusmine juba üle 3%, et viirus levib kontrollimatult.