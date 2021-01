Lätis on koroonaviirusega nakatumisi Kanada juhitavas NATO baasis

Kanada riigikaitseallikad ütlesid sealsele ringhäälingule CBC-le, et usutavasti on nakatunud vaid käputäis kanadalasi. Samas on Ādaži baasis viiruse saanud teadmata arv Kanada juhitava lahingugrupi koosseisus olevaid teiste riikide sõjaväelasi.

Läti valitsus kinnitas eile kanadalastele ja teistele NATO liitlastele, et kõigi sõdurite eest hoolitsetakse hästi ja viirusepuhang on kontrolli all.

Läti suursaadik Kanadas Kārlis Eihenbaums ütles, et tervishoiuinfrastruktuur oli baasis valmis juba enne esimeste nakatumisjuhtumite ilmnemist ja Läti valitsus on kindel, et olukorraga tullakse hästi toime.

Lätis viibib 540 Kanada sõjaväelast osana 1500-liikmelisest NATO lahingugrupist.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!