Lätis on haiglaravil rekordarv koroonaviirusega nakatunuid

Tervishoiuameti (NVD) teatel on hetkel haiglaravil 1133 COVID-19 patsienti, mis on kogu pandeemia aja kõrgeim näitaja. Intensiivravil on 66 nakatunut. Varasem rekord pärineb eilsest, kui haiglaravi vajas 1066 koroonahaiget, vaid nädal tagasi oli neid aga 989 ehk 144 inimest vähem, vahendab kohalik meedia.

Ööpäeva jooksul hospidaliseeriti 98 patsienti.



Tänase seisuga on Lätis koroonaviirus diagnoositud kokku 41 929 inimesel, mida on 6110 võrra rohkem kui nädala eest. Ööpäevaga tuvastati 314 uut nakatunut, teatas Läti Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (SPKC).

Viimase nädala jooksul jättis Lätis elu kokku 153 koroonaviirusega patsienti, millega surmajuhtumite koguarv kasvas 668-ni.

Ööpäeval jooksul kinnitati 24 inimese surm. Viirusele vandus alla kaks 45–55-aastast inimest, üheksa 60–70-aastast, neli 70–80-aastast, seitse 80–90-aastast ja kaks 90–95-aastast inimest.

Ööpäevaga tehtud 2498 testist olid positiivsed 12.6%. Tervishoiuekspertide sõnul tähendab selle näitaja tõusmine juba üle 3%, et viirus levib elanikkonna seas kontrollimatult.