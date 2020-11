Lätis on haiglaravil juba üle poole tuhande koroonaviiruse patsiendi

Tänase seisuga on Lätis koroonaviirus diagnoositud 16 975 inimesel, mida on 3855 võrra rohkem kui nädala eest. Aktiivseid haigusjuhtumeid on 15 256, mida on 2136 võrra enam kui nädal tagasi, vahendab Läti Delfi.

Alles neljapäeval tuvastati Lätis rekordarv uusi nakatumisi, kui ööpäeva jooksul diagnoositi 898 koroonaviirusega haigestunut. Veel 753 nakatunut, mis on kogu pandeemia aja suuruselt teine näitaja, tuli juurde reedel.

Tervishoiuameti (NSS) teatel on haiglaravil esmakordselt üle viiesaja inimese: kokku 510 COVID-19 patsienti, kellest 478 seisund on raskuselt keskmine ja 32 seisund raske. Ööpäeva jooksul hospidaliseeriti 44 patsienti. Vaid nädal tagasi oli Lätis haiglaravil kokku 416 koroonapositiivset inimest.

Oma elu jättis laupäeval Lätis neli koroonaviirusega nakatunut (vanuses 40 kuni 85) ning nädala jooksul veel 36 inimest, millega surmajuhtumite koguarv kasvas 193-ni, teatas Läti Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (SPKC).

Omakorda muret valmistab see, et ööpäevaga tehtud 7645 testist olid positiivsed 10,3%. Tervishoiuekspertide sõnul tähendab selle näitaja tõusmine juba üle 3%, et viirus levib kontrollimatult.

Leedus +1976

Leedus tuvastati viimase 24 tunni jooksul 1976 uut koroonaviirusesse nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv kasvas 60 188-ni. Ööpäevaga analüüsiti kokku 9303 esmast viirusetesti.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Leedus jätnud 491 inimest, neist 11 viimase ööpäeva jooksul.