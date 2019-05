Lätis lõppes kaklus jäähoki pärast kahe inimese surmaga

17. mail veetis üks seltskond Gulbene kesklinnas juba hommikust peale aega alkoholi tarbides. Pealtnägijate sõnul räägiti Läti jäähokikoondise kaotusest tšehhidele ja oodati mängu Venemaaga. Vaidlused selle üle, kes võib selles mängus võita, läksid nii tuliseks, et sõnavahetus läks üle kakluseks, vahendab Läti Delfi.

Kakluses saadud vigastustesse suri 1961. aastal sündinud mees. Tema vastane, 1969. aastal sündinud mees suri hiljem teel Balvi haiglasse. Informatsiooni selle kohta, kas arstiabi vajas ka kolmas, 1954. aastal sündinud mees, ei ole. Politsei selgitas, et just tema helistas ja teatas juhtunust. Pärast peeti ta kinni. On teada, et kaks alkoholitarbimises osalenut olid töötud ja kolmas pensionär.