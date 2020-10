Lätis lisandus taas rekordarv koroonaviirusega nakatumisi

Viimase ööpäevaga kinnitati rekordarv 259 uut koroonaviirusega nakatumise juhtumit ja hospidaliseeriti 27 patsienti, teatas Läti Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (SPKC).

Tänase seisuga on Lätis koroonaviirus diagnoositud 4467 inimesel, mida on 1075 võrra rohkem kui nädala eest. Aktiivseid juhtumeid on 3110, mida on 1047 võrra enam kui nädal tagasi, vahendab Läti Delfi.

Tervishoiuteenistuse teatel on praegu haiglas samuti rekordarv 127 COVID-19 patsienti, kellest 119 seisund on raskuselt keskmine ja kaheksa seisund raske. Vaid nädal tagasi oli Lätis haiglaravil kokku 69 koroonapositiivset inimest.

Veelgi rohkem aga valmistab Lätis muret see, et ööpäevaga tehtud 5632 testist olid positiivsed 4,6%. Tervishoiuekspertide sõnul tähendab selle näitaja tõusmine üle 3%, et viirus levib kontrollimatult.

Läti valitsus otsustas reedel, et koroonaviiruse kiire leviku ohjeldamiseks karmistatakse alates laupäevast maskide kandmise kohustust ning piiratakse era- ja avalikel üritustel osalejate arvu.

Tänasest on Lätis viibivatel inimestel kohustus kanda näomaske kõigis avalikes siseruumides, va paikades, kus seda teha ei ole võimalik, näiteks kohvikutes, restoranides või basseinides.

Ühtlasi võib uute reeglite kohaselt siseruumides koos olla maksimaalselt kümme inimest ning välitingimustes maksimaalselt 300 inimest. Alates esmaspäevast ei või avalikel ja ärikogunemistel kokku viibida samuti enam kui 300 inimest.