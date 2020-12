Lätis lisandus ööpäevaga ligi 800 uut koroonaviirusega nakatunut, Soomes 460

Tänase seisuga on Lätis koroonaviirus diagnoositud 20 787 inimesel, mida on 4226 võrra rohkem kui nädala eest. Aktiivseid haigusjuhtumeid on 15 256, mida on 3665 võrra enam kui nädal tagasi, vahendab Läti Delfi.

Tervishoiuameti (NSS) teatel on haiglaravil 556 COVID-19 patsienti, kellest 515 seisund on raskuselt keskmine ja 41 seisund raske. Ööpäeva jooksul hospidaliseeriti 74 patsienti. Vaid nädal tagasi oli Lätis haiglaravil kokku 484 koroonapositiivset ehk 72 inimest vähem.

Oma elu jättis reedel Lätis 11 koroonaviirusega nakatunut (vanuses 60 kuni 85) ning nädala jooksul veel 49 inimest, millega surmajuhtumite koguarv kasvas 253-ni, teatas Läti Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (SPKC).

Omakorda muret valmistab see, et ööpäevaga tehtud 8695 testist olid positiivsed 9,1%. Tervishoiuekspertide sõnul tähendab selle näitaja tõusmine juba üle 3%, et viirus levib kontrollimatult.

Teisipäeval tuvastati Lätis rekordarv uusi nakatumisi, kui ööpäeva jooksul diagnoositi 930 koroonaviirusega haigestunut.

Soomes +460

Soomes tuvastati viimase 24 tunni jooksul 460 uut koroonaviirusesse nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv kasvas 27 218-ni, mida on 2911 võrra enam kui nädala eest.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Soomes jätnud 415 inimest, neist 22 sel nädalal ja omakorda kaks viimase ööpäeva jooksul. Haiglaravil on viimase seisuga 141 koroonapatsienti, neist 21 intensiivravil.