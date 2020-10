Lätis lisandus 74 uut COVID-nakatunut: haiglaravil olevate inimeste arv kasvab kiiresti

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Lätis 3345 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 74 osutusid positiivseks, teatas sealne Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (SPKC).

Tänase seisuga on Lätis koroonaviirus diagnoositud 2670 inimesel, mida on 584 võrra rohkem kui nädala eest. Aktiivseid juhtumeid on 1348, mida on 569 võrra enam kui nädal tagasi, vahendab Läti Delfi.

Tervishoiuteenistuse teatel on praegu haiglas 61 COVID-19 patsienti, kellest 56 seisund on raskuselt keskmine ja viie seisund raske. Vaid nädal tagasi oli Lätis haiglaravil kokku 26 koroonapositiivset inimest, kellest kolme seisund oli raske.

Alates 7. oktoobrist on Lätis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ühistranspordis maski kandmine valitsuse otsusega kohustuslik. Läti Delfi teatel toimuvad Riias kontrollreidid ja kui reisijal maski ees ei ole, ähvardab teda transpordivahendist väljaviskamine.

Vastava otsuse võttis vastu linnapea Mārtiņš Staķise kokku kutsutud Riia tsiviilkaitsekomisjon. Reeglite järgi tuleb kanda just maski - salli või rätiga nagu varem enam läbi ajada ei tohi.