Lätis lisandus 712 uut koroonaviirusega nakatunut

Läti rekord, 930 uut nakatumisjuhtumit, on pärit 3. detsembrist, vahendab LSM.

Viimase 24 tunni jooksul tehtud 8748 testist olid positiivsed 8,1% (päev varem 6%).

Surnutest neli oli vanusegrupis 70-80 aastat ja üks 85-90 aastat.

„See on pimedaim aeg looduses ja meie pimedaim hetk seoses Covid-19-ga, aga me saame sellest üle,” kommenteeris Läti peaminister Krišjānis Kariņš täna hommikul televisioonis.

Kariņši sõnul on valitsus taas ühtne ja iga minister vastutab oma sektori eest ning peaminister juhib meeskonnatööd ühise eesmärgi poole. Varem sel nädalal teatati, et Läti valitsuse koostöö ei ole nii sujuv, kui olema peaks.

Kariņš tõi välja, et minevikus on hullematki läbi elatud.

„Meie kõigi vastutus on sama suur kui sada aastat tagasi, aga me ei pea minema lahinguväljale, me peame püsima kodus, me peame loobuma sellest, mida naudime,” ütles Kariņš.

