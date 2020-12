Lätis lisandus 587 koroonapositiivset, haiglates on rekordarv inimesi

Lätis suri viis inimest. Kaks neist olid vanuses 50-65 aastat, kaks 75-85 aastat ja üks 95-100 aastat, vahendab LSM.

Viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta tõusis 458,86-ni.

Haiglatesse viidi viimase 24 tunniga koroonaviiruse tõttu ravile 133 inimest, mis on suuruselt teine arv 8. detsembri järel, kui haiglasse paigutati 143 inimest.

Läti haiglates on kokku 841 koroonapatsienti, kellest 43 seisund on tõsine. Haiglas on praegu rekordarv inimesi.

