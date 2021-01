Lätis lisandus 1237 uut koroonajuhtumit ja 11 surma, algab taas öine komandanditund

Üks patsient suri vanusegrupis 55-60 aastat, kolm vanusegrupis 60-70 aastat, kolm vanusegrupis 80-90 aastat ja neli vanusegrupis 70-80 aastat, vahendab LSM.

12 799 testist oli positiivseid 9,7%.

Nädalavahetusel kehtib Lätis taas öine liikumiskeeld kella 22-st kuni 5-ni, millest kinnipidamist hakkavad kontrollima politseinikud sõjaväelased ja kodukaitsjad.

Läti politseiülem Armands Ruks ütles, et politseil on piisavalt ressursse selle ülesande täitmiseks.

Rääkides komandanditunnist kinnipidamisest uusaastapidustuste ajal märkis Ruks, et koostati üle 4500 protokolli administratiivrikkumiste kohta. Lisaks sellele tehti 8500 hoiatust. 11 000 inimesel olid aga kaasas dokumendid, mis kinnitasid, et neil on õigus sel hetkel kodust väljas olla.

Mõnedel juhtudel tegi politsei Ruksi sõnul ka maksimaalseid võimalikke trahve. Need juhtumid olid seotud alkoholi tarbimise, agressiivsuse ja politseinikele kallale tungimisega. Oli ka juhtumeid, kui korravalvuritele tekitati kehavigastusi.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!