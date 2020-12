Lätis Liepājas suri koroonaviiruse tõttu 27-aastane naine, kellest jäi maha kaks last

Surnud naise sugulane ütles Läti televisiooni saatele „Panorāma”, et naisel oli üle nädala kõrge palavik. Kiirabi kutsuti talle teisel jõulupühal, kui tal tekkisid hingamisraskused. Ravimiks valisid arstid Remdesiviri. Et seda Liepājas tol hetkel ei olnud, kulus selle toomiseks aega. Naine jõudis ravimi ära oodata ja lühikeseks ajaks hakkas tal parem, aga siis seisund järsult halvenes ja esmaspäeval naine suri, vahendab Läti Delfi.

„See on ebanormaalne, et inimene sureb 27-aastaselt. See on väga kurb, aga me teame algusest peale, et Covid-19 ei vali vanuse järgi,” ütles Liepāja regionaalhaigla juht Edvīns Striks.

On teada, et Remdesiviri hoitakse Ida-Riia haiglas ja selle hulk on piiratud, sest tegemist on kalli ravimiga. Üks pudelike maksab 345 eurot ja ravikuur umbes 2000 eurot. Lätis kindlaks määratud protseduur näeb ette, et regioonide arstid peavad esitama Remdesiviri jaoks taotluse ja lõpliku otsuse võtab vastu arstide konsiilium Riias.

Seejärel peavad haigla esindajad sõitma ravimi järele Riiga ja siis uuesti tagasi. Liepājas surnud naise puhul osalesid ravimi toomises ka tema sugulased.

„Patsiendi sugulaste poole ei pöördunud me sellepärast, et ei tahtnud ise sõita, vaid me leiame, et kui on otsus, et ravimit tuleb kasutada, siis tuleb seda kasutada võimalikult kiiresti. Seetõttu tekkiski küsimus, kas patsiendil ei ole Riias sugulast, kes võiks selle ära tuua. Me anname talle loa ja ta toob selle Liepājasse. Siis on teekond kaks korda lühem kui juhul, kui meie sõidame ise Riiga,” ütles Striks.

Arstide konsiilium Riias selgitas, et seda ravimit kasutatakse ainult Covid-19 patsientide raviks haiglates. Sealjuures nende patsientide raviks, kellel haigus on keskmise raskusastmega ja kelle seisund võib kiiresti halveneda. Seekord progresseerus haigus väga kiiresti ja isegi kui ravimit oleks manustatud kohe, ei oleks see ilmselt aidanud.

