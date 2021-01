Lätis lendas lumel auto järel veetud tüdruk vastu puud ja sai surma

Politsei tegi kindlaks, et 19-aastane juht vedas tuttavaid sõiduauto Audi taha seotud väetisekotil, mille peal olid madrats ja kaamerad, vahendab Läti Delfi.

Kotil sõitsid kaks alaealist. Pöördel lendas kott kraavi ning 14-aastane tüdruk paiskus vastu drenaažitoru ja puutüve. Kohale kutsutud kiirabi püüdis tüdruku elu päästa, aga ta suri kohapeal.

Autojuht oli kaine. Alustati kriminaaljuurdlust transpordivahendi kasutamise reeglite rikkumise üle, mis viis inimese surmani. Läti seaduse järgi võib süüdlast oodata kuni kaheksa-aastane vangistus ja juhiloast ilmajäämine kuni viieks aastaks.

Läti politsei teatas, et see ei ole esimene kord sel talvel, kui ennast sellisel viisil lõbustatakse. Sotsiaalmeedias on mitmeid videoid lumel auto järel veetavatest inimestest. Politsei esindaja Madara Šeršņova ütles, et see võib olla ohtlik mitte ainult järelveetavatele, vaid kõigile liiklejatele.