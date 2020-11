Lätis langes positiivsete koroonatestide arv märkimisväärselt, ent tulemus on petlik

Läti Delfi vahendab, et näiteks eile raporteeriti rekordist - ööpäevaga registreeriti 402 uut juhtumit. See on kõrgeim number kogu pandeemia jooksul. Ööpäevaga tehtud 6651 testist olid positiivsed enam kui kuus protsenti.

Kui vaadata otsa tänastele numbritele, siis kokku tehti 3744 testi, mis on tunduvalt vähem. Positiivsed olid 5,7 protsenti testidest ehk täpsemalt 215. Ööpäevaga suri haiguse tagajärjel kolm inimest.

Lätis viibib hetkel haiglaravil 263 koroonahaiget, neist 12 seisund on väga raske. Viimastel andmetel on Eestis haiglaravil 55 inimest, neist neli juhitaval hingamisel.

Läti valitsus otsustas reedel, et kehtestab homsest kuni 6. detsembrini erakorralise olukorra, mis tähendab, et sel ajal ei tohi toimuda ühtki üritust, välja arvatud matused, millest võib osa võtta kuni 10 inimest.

Ujulatel ja kontserdisaalidel tuleb uksed sulgeda, ent muuseumid võivad endiselt avatuks jääda, kui seal suudetakse kinni pidada ohutusnõuetest. Kuigi restoranidel on võimalik tegevust jätkata, võib toitu müüa ainult kaasa. Õpilased saadetakse distantsõppele alates seitsmendast klassist.

Reeglite rikkumine tähendab trahvi.

