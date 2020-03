Lätis kinnitati veel kolme inimese koroonaviirusesse nakatumine, kokku on neid kuus

Viimase ööpäeva jooksul on Lätis proov võetud 22 inimeselt ja alates 29. jaanuarist 244-lt. Kuuel juhul on kinnitust leidnud koroonaviirus COVID-19. On alustatud epidemioloogilist juurdlust ja tehakse kindlaks haigestunute kontaktide ringi, vahendab Läti Delfi.

SPKC teatel on kõik kolm uut nakatunut Milano-Riia lennuki reisijad, kes saabusid Riiga 7. märtsil AirBalticu lennuga BT-630.

SPKC nakkushaiguste riskianalüüsi ja ennetamise osakonna juhataja Jurijs Perevoščikovs ütles intervjuus Läti Televisioonile, et viis nakatunut kuulusid ühte turismigruppi ja käisid Cervinia suusakuurordis, mis asub Põhja-Itaalias Šveitsi piiri lähedal.

Kõnealusel lennul oli 39 inimest, kellest 24 olid pärit Lätist. SPKC tegi kindlaks kõigi reisijate ja meeskonnaliikmete isikud. Neile on antud korraldus kaks nädalat kodus püsida.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

