Läti valitsus teatas pärast uut nakatumiste rekordit koroonapiirangute ja maskide kandmise kohustuse karmistamisest

Alates tänasest võib siseruumides koos olla maksimaalselt kümme inimest, mida on kolm korda vähem, kui valitsuse varasema nõude kohaselt, mis lubas erakogunemistel siseruumides viibida maksimaalselt 30 inimesel, vahendab Läti Delfi.

Välitingimustes toimuvatest kogunemistest tohib samal ajal osa võtta maksimaalselt 300 inimest, mida on enam kui kolm korda vähem kui varem, kui koguneda võis kõige rohkem tuhat inimest.

Osa piirangutest jõustub esmaspäevast, kui kehtima hakkab nõue, mille kohaselt ei või avalikel ja ärikogunemistel kokku viibida samuti enam kui 300 inimest varasema pooletuhande asemel.

Juba tänasest on Lätis viibivatel inimestel kohustus kanda näomaske kõigis avalikes siseruumides, va paikades, kus seda teha ei ole võimalik, näiteks kohvikutes, restoranides või basseinides. Otsuse kohaselt ei pääse kohustusest ka pärast koroonaviiruse läbipõdemist.

Lätis teatati reedel 250 uuest koroonaviirusega nakatumise juhtumist ööpäeva jooksul, mis on alates pandeemia algusest suurim arv. Veelgi rohkem aga valmistab Lätis muret see, et 5726 testist olid positiivsed 4,4%. Tervishoiuekspertide sõnul tähendab selle näitaja tõusmine üle 3%, et viirus levib kontrollimatult.

Tervishoiuteenistus (NVD) teatas ühtlasi reedel, et haiglas oli rekordarv patsiente: ööpäevaga kasvas see 105-lt 113-le, kellest kümne seisund oli raske. Haigestumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli reedese seisuga Lätis 80,0 ehk enam kui poole suurem kui Eestis (37,02).