Läti välisministri sõnul tuleb EL-i soovitatud reisipiiranguid maksimaalselt rakendada

Rinkēvičs tuletas meelde, et oma lõbuks reisimist palutakse inimestel vältida juba ligi aasta. Praegu püütakse asjatut resimist ära hoida näiteks negatiivse testitulemuse ja eneseisolatsiooni nõudega, vahendab Läti Delfi.

Rinkēvičsi arvates võivad piisavaks põhjuseks välisreisi jaoks olla töölähetus ja hädavajalik perekonna või laste külastamine välismaal.

Rinkēvičs tunnistas, et sajaprotsendiliselt inimeste liikumist kontrollida ei saa. „Aga meetmed on piisavalt efektiivsed, kui hakata neid ellu viima, ja me leppisime selles piisavalt üksikasjalikult kokku Euroopa Liidu tasemel,” ütles Rinkēvičs.

Rinkēvičs rõhustas, et piiride sulgemise küsimus koroonaviiruse leviku piiramiseks ei ole aktuaalne. „Kevadel me juba nägime, mis tähendab piiride sulgemine mitte ainult inimeste liikumise piiramiseks, vaid ka kaubavedude probleemide seisukohalt,” ütles Rinkēvičs.

Euroopa Komisjon soovitab sisepiiridel rangemaid meetmeid ja kõigi asjatute reiside peatamist Euroopa Liidu sees.

Võttes arvesse, et pea kogu Euroopa on praegu nakatumisriski poolest punases tsoonis, tahab Euroopa Komisjon kasutusele võtta veel ühe riskikategooria – tumepunase – kus kehtiksid veelgi karmimad piirangud. Sellesse tsooni kuuluksid riigid, kus viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on üle 500.