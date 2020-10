Läti vaagib maski kandmise kohustuse taastamist. Tervishoiuminister: hakake kohe õmblema

Vinkele ütles, et teeb vastavasisulise ettepaneku valitsusele juba esmaspäeval. Tema sõnul on see ekspertide hinnangul esimene piirangumeede, mida tuleks koroonaviiruse vastu rakendada, vahendab Läti Delfi.

"Just seetõttu esitan selle ettepaneku valitsusele kaalumiseks," lausus tervishoiuminister, andes mõista, et tõenäoliselt saab see hoolika kaalumise tulemusel ka valitsuse heakskiidu nagu kevadel viiruse esimese laine ajal, kui erinevalt Eestist oli Lätis maski kandmine ühistranspordis kohustuslik. "Ma soovitan elanikel osta või õmmelda endale maskid juba sel nädalavahetusel," ütles Vinkele.

Tema sõnul ei soovi valitsus täiendavate piirangutega kiirustada ning üleriigilist lukkupanekut või ettevõtlusvabaduse piiramist pole vähemalt esialgu põhjust karta.

"Meie eesmärk on säilitada koolides võimalikult kauaks täisajaga kontaktõpe ning seega me ei soovi piirangutega kiirustada," selgitas Vinkele.



Tema sõnul on aga sellegipoolest põhjust muretsemiseks, arvestades nakkusnäitaja kasvu viimasel nädalal ning ka selliste haigusjuhtumite arvu kasvu, mille puhul ei ole teada, kust inimene viiruse sai.

Viimase ööpäeva jooksul lisandus Läti 67 positiivset testi.