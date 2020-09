Läti tervishoiuminister: reisipiirangud Leedu ja Eestiga aitavad vältida piiranguid riigi sees

Viņķele hoidus veel täpsematest kommentaaridest reisipiirangute asjus välja töötatud ettepanekute kohta, mille Läti tervishoiuministeerium on teiste Balti riikide jaoks ettevalmistanud, märkides, et tänasel valitsuse istungil tehakse neis ilmselt parandusi, võttes arvesse ettevõtjate arvamusi, vahendab Läti Delfi.

Viņķele kinnitas, et Balti riikides reisimisel rakendatakse eritingimusi seoses töö ja õppimisega.

Viņķele sõnul töötatakse eritingimused Balti riikide sees välja inimeste jaoks, kes õpivad ja töötavad naaberriigis.

Viņķele ütles ka, et rangemad reisipiirangud lubavad vältida uusi piiranguid riigi sees.

„Me saame langetada otsuseid vabamate suhete kasuks naabritega, aga see suurendab selle riski, et koos nakatumisnäitajate kasvuga on meil vaja kehtestada karmimaid piiranguid riigi sees, aga seda minu arvates meie ühiskond ei tahaks, sest praegu elame me peaaegu normaalset elu väga väikeste piirangutega,” ütles Viņķele.

Täna toimub Läti valitsuse erakorraline istung, kus arutatakse olukorda Leedu ja Eesti piiril seoses Covid-19-ga.

Euroopa haiguste kontrolli keskuse andmetel oli Leedus viimase 14 päeva jooksul 16,53 koroonajuhtumit 100 000 elaniku kohta, Eestis 15,7 juhtumit ja Lätis 4,17 juhtumit.

Läti peaminister Krišjānis Kariņš on varem öelnud, et kui Leedu ja Eesti satuvad Läti kollasesse või punasesse nimekirja, ei tee Läti nende riikide kodanikele erandeid ja nad peavad 14 päevaks karantiini jääma.

