Läti tervishoiuminister: Eesti ja Leedu poliitikud kehtestasid näiliselt rangeid koroonareegleid, mis aga ei toiminud

Viņķele tuletas meelde, et mais, kui piirid Balti riikide vahel avanesid, lepiti kokku epidemioloogilise ohutuse võrdsetes tingimustes, aga Eesti ja Leedu loobusid nendest ühepoolselt Lätit informeerimata, taastasid lennud suure Covid-19 riskiga riikidesse ning kehtestasid kontrollreeglid, mis näisid karmid ja ranged ning meeldisid poliitikutele, aga ei olnud head viiruse leviku kontrollimiseks.

Viņķele kritiseeris Leedu ja Eesti lähenemist, mis tema sõnul oli järgmine: „Meil on hea meel, et teil läheb hästi, nüüd avage kõik, ärge muretsege, te saavutate samuti paari nädalaga samad suremuse näitajad, avage kõik.”

Viņķele rõhutas, et selline lähenemine ei olnud talle vastuvõetav.

Viņķele sõnul on selle hind, et leedulased ja eestlased saaksid end hästi tunda, avades piirid ja mitte midagi kontrollides, Covid-19 leviku riski suurenemine, mis omakorda tähendab, et Läti peaaegu normaalset elu tuleb taas rangemalt piirata.

Viņķele hoidus veel täpsematest kommentaaridest reisipiirangute asjus välja töötatud ettepanekute kohta, mille Läti tervishoiuministeerium on teiste Balti riikide jaoks ettevalmistanud, märkides, et tänasel valitsuse istungil tehakse neis ilmselt parandusi, võttes arvesse ettevõtjate arvamusi, vahendab Läti Delfi.

Viņķele kinnitas, et Balti riikides reisimisel rakendatakse eritingimusi seoses töö ja õppimisega.

Viņķele sõnul töötatakse eritingimused Balti riikide sees välja inimeste jaoks, kes õpivad ja töötavad naaberriigis.

Viņķele ütles ka, et rangemad reisipiirangud lubavad vältida uusi piiranguid riigi sees.

„Me saame langetada otsuseid vabamate suhete kasuks naabritega, aga see suurendab selle riski, et koos nakatumisnäitajate kasvuga on meil vaja kehtestada karmimaid piiranguid riigi sees, aga seda minu arvates meie ühiskond ei tahaks, sest praegu elame me peaaegu normaalset elu väga väikeste piirangutega,” ütles Viņķele.

Täna toimub Läti valitsuse erakorraline istung, kus arutatakse olukorda Leedu ja Eesti piiril seoses Covid-19-ga.

Euroopa haiguste kontrolli keskuse andmetel oli Leedus viimase 14 päeva jooksul 16,53 koroonajuhtumit 100 000 elaniku kohta, Eestis 15,7 juhtumit ja Lätis 4,17 juhtumit.