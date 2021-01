Läti teoloogid ja usutegelased väljendasid vastuseisu perekonna mõiste kitsendamisele põhiseaduses

„Me oleme vastu poliitikute katsetele kitsendada perekonna määratlust, eirates reaalsust, milles eksisteerivad erinevad perekonnavormid ja need jäävad eksisteerima sõltumata seadusandlikest aktidest. Ühepoolsed katsed suruda peale üks mudel on odav katse saada poliitilist kapitali, spekuleerides inimeste hirmudel ja eelarvamustel. Selle tulemusena suureneb pinge ühiskonnas,” öeldakse kirjas, vahendab Läti Delfi.

Kirja autorid märgivad, et ajaloos ei ole „kuldseid aegu”, kui eksisteeris üks „õige” perekonnamudel, ja ka praegu elab suur osa lastest mittetäielikes või laiendatud perekondades. Teoloogid osutavad sellele, et „kristlike väärtuste” mõiste sõltub kontekstist, mistõttu ei ole kellelgi õigust rääkida kõigi eest ja pakkuda vaieldamatut määratlust.

„Armastus, õiglus, kaastunne – need on väärtused, mille eest seisavad erinevate veendumustega inimesed. Neid põhimõtteid saab ellu viia erinevates mudelites,” öeldakse kirjas.

Kirja autorid kutsuvad üles mitte kasutama põhiseadust võõrandumise mehhanismina.

Kirjale on alla kirjutanud Läti Ülikooli usuteaduskonna professorid Dace Balode, Valdis Tēraudkalns, Normunds Titāns, Laima Geikina ja Juris Cālītis ning vaimulikud ja usutegelased Ivo Rode, Linards Rozentāls, Rinalds Gulbis ja teised.

Läti Rahvuslaste Ühendus esitas seimile seaduseelnõu, mis näeb ette põhiseaduse muutmist. Nimelt tahavad rahvuslased määratleda põhiseaduses perekonna mõiste. Perekond peaks nende arvates koosnema isast ja emast – mehest ja naisest – ja nende lastest.

„Seni on selline arusaam olnud iseenesest mõistetav, aga seoses põhiseaduskohtu otsusega satub see kahtluse alla. Et ei jätkuks põhiseaduse paragrahvi 110 erinevad tõlgendused, tuleb perekonna mõiste põhiseadusse endasse kirjutada detailsemalt, teha seda maksimaalselt selgelt ja ühemõtteliselt,” teatas Rahvuslaste Ühendus.

Läti põhiseaduskohus langetas otsuse samasoolise paari kasuks kohtuasjas, kus lapse ema naissoost partner ei saanud lapse sünni puhul puhkust, mida on õigus saada isadel. Kohus tunnistas sellise normi diskrimineerivaks ja andis seadusandjatele ülesande tagada selliste perekondade juriidiline kaitse.